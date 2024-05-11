  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Алексей Костылев: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t - это был золотой состав NaVi
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Костылев: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t - это был золотой состав NaVi

Counter-Strike

Брат s1mple вспомнил прошлый ростер "рожденных побеждать"

Алексей Костылев: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t - это был золотой состав NaVi

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший креативный директор украинской киберспортивной организации Алексей Костылев вспомнил уход российских игроков из состава "рожденных побеждать".

"Конечно, это колоссальный удар. Я считаю, что как бы там ни было, но золотой состав NaVi это был: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t. Это был год, когда они выиграли мэйджор, 2021 год. Они были на пике формы и все большие молодцы.

Но там началась история с Bombl4, все видели, с кем он начал встречаться, и что его подруга начала вылезать из окна, там есть фотографии, она поддерживала армию. Его уже тогда убрали, потому что он встречался с настоящей мин****ю. У Bombl4 начались после этого проблемы и он в то время этого не видел. Даже сделал ей предложение.

Но потом начались эти истории с наркотиками, сливом видео в интернет, поведением, и NaVi убрали Bombl4, хотя он был очень хороший игрок, потому что это репутационные риски. Но тогда это был самый крутой состав, если мы говорим о скилле", - рассказал Алексей Костылев.

Алексей является братом снайпера NaVi Александра "s1mple" Костылева. Напомним, 26-летний украинец объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого года и ушел в инактив Natus Vincere.

По теме
yellow-arrow
Играй как s1mple. Игрок NaVi запустит обучающую программу
yellow-arrow
Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024
yellow-arrow
Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Okay Eva
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости