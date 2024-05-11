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Алексей Костылев: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t - это был золотой состав NaVi
Брат s1mple вспомнил прошлый ростер "рожденных побеждать"
Фото з відкритих джерел
Бывший креативный директор украинской киберспортивной организации Алексей Костылев вспомнил уход российских игроков из состава "рожденных побеждать".
"Конечно, это колоссальный удар. Я считаю, что как бы там ни было, но золотой состав NaVi это был: Bombl4, s1mple, electroNic, Perfecto, b1t. Это был год, когда они выиграли мэйджор, 2021 год. Они были на пике формы и все большие молодцы.
Но там началась история с Bombl4, все видели, с кем он начал встречаться, и что его подруга начала вылезать из окна, там есть фотографии, она поддерживала армию. Его уже тогда убрали, потому что он встречался с настоящей мин****ю. У Bombl4 начались после этого проблемы и он в то время этого не видел. Даже сделал ей предложение.
Но потом начались эти истории с наркотиками, сливом видео в интернет, поведением, и NaVi убрали Bombl4, хотя он был очень хороший игрок, потому что это репутационные риски. Но тогда это был самый крутой состав, если мы говорим о скилле", - рассказал Алексей Костылев.
Алексей является братом снайпера NaVi Александра "s1mple" Костылева. Напомним, 26-летний украинец объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого года и ушел в инактив Natus Vincere.
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