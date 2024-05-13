ZywOo стал MVP турнира ESL Pro League Season 19

12-го мая завершился турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. В гранд-финале ивента встречались коллективы MOUZ и Team Vitality. В итоге, триумф одержали "мышки" - со счетом 3:0.

MVP турнира по версии киберспортивного портала HLTV стал игрок одного из финалистов. В частности, речь идет о лидере Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо

Это уже 19-я подобная награда в профессиональной карьере француза.