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ZywOo стал MVP турнира ESL Pro League Season 19
Хотя, команда француза без шансов проиграла гранд-финал
HLTV
12-го мая завершился турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. В гранд-финале ивента встречались коллективы MOUZ и Team Vitality. В итоге, триумф одержали "мышки" - со счетом 3:0.
MVP турнира по версии киберспортивного портала HLTV стал игрок одного из финалистов. В частности, речь идет о лидере Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо
Это уже 19-я подобная награда в профессиональной карьере француза.
Напомним, именно Эрбо был признан
May 12, 2024
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