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Экс-капитан Monte - о своем возвращении: Не так долго осталось ждать и меня
Виктор Оруджев с февраля официально без команды
Twitter BLAST.tv
Бывший капитан украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев поделился планами на будущее в профессиональной карьере.
"1. Я знаю кого подписывают Monte, но вам не скажу.
2. Не так долго (относительно) осталось ждать и меня "бэк ту бизнес".
3. Больше инфы не будет", - написал Виктор в своем телеграм-канале.
Напомним, Оруджев покинул состав Monte в конце февраля. Он был капитаном этого коллектива. Ранее sdy выступал за другую украинскую киберспортивную организацию - Natus Vincere, которые недавно выиграли
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