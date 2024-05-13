Экс-капитан Monte - о своем возвращении: Не так долго осталось ждать и меня

Бывший капитан украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев поделился планами на будущее в профессиональной карьере.

"1. Я знаю кого подписывают Monte, но вам не скажу. 2. Не так долго (относительно) осталось ждать и меня "бэк ту бизнес".

3. Больше инфы не будет", - написал Виктор в своем телеграм-канале.