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Коноплянка основал свою киберспортивную команду
В состав вошли пять украинцев
Фото: kONO.ECF
Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка стал соучредителем команды по Counter Strike 2. В паре с ним опытный в организации и осведомленный в киберспорте - Олег Шустенко, чемпион Европы по FIFA и легенда украинского киберспорта.
Коллектив получил название kONO.ECF.
В состав новосозданной команды вошли 5 украинских киберспортсменов.
- Ярослав byr9 Буряк,
- Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов,
- Артем kensizor Капран,
- Захар polbandana Силедчик,
- Денис mster Ляшенко.
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний Коноплянка решил повесить бутсы на гвоздь. На протяжении своей карьеры Евгений выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".
Последним его клубом стал "ЧФР Клуж", за который он сыграл 54 минуты в 4 матчах. В его активе также 21 гол в 87 матчах за национальную команду Украины.
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