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Коноплянка основал свою киберспортивную команду

Counter-Strike

В состав вошли пять украинцев

Коноплянка основал свою киберспортивную команду

Фото: kONO.ECF

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка стал соучредителем команды по Counter Strike 2. В паре с ним опытный в организации и осведомленный в киберспорте - Олег Шустенко, чемпион Европы по FIFA и легенда украинского киберспорта.

Коллектив получил название kONO.ECF.

В состав новосозданной команды вошли 5 украинских киберспортсменов.

  • Ярослав byr9 Буряк,
  • Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов,
  • Артем kensizor Капран,
  • Захар polbandana Силедчик,
  • Денис mster Ляшенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний Коноплянка решил повесить бутсы на гвоздь. На протяжении своей карьеры Евгений выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

Последним его клубом стал "ЧФР Клуж", за который он сыграл 54 минуты в 4 матчах. В его активе также 21 гол в 87 матчах за национальную команду Украины.

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Евгений Коноплянка Counter-Strike
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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