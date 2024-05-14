Коноплянка основал свою киберспортивную команду

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка стал соучредителем команды по Counter Strike 2. В паре с ним опытный в организации и осведомленный в киберспорте - Олег Шустенко, чемпион Европы по FIFA и легенда украинского киберспорта.

Коллектив получил название kONO.ECF.

В состав новосозданной команды вошли 5 украинских киберспортсменов.

Ярослав byr9 Буряк,

Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов,

Артем kensizor Капран,

Захар polbandana Силедчик,

Денис mster Ляшенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний Коноплянка решил повесить бутсы на гвоздь. На протяжении своей карьеры Евгений выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

Последним его клубом стал "ЧФР Клуж", за который он сыграл 54 минуты в 4 матчах. В его активе также 21 гол в 87 матчах за национальную команду Украины.