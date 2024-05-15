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Monte объявили о подписании двух новичков
28-летних француза и словака
Telegram MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte подписала двух новых игроков. Речь идет об Али "hAdji" Хайнус и Мартине "STYKO" Стике.
28-летний француз и 28-летний словак пополнили состав Monte в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Хайнуса был коллектив 3DMAX, а Стик до этого выступал за команду Apeks.
.@hAdjiCSGO will join our team as a stand-in for upcoming online tournaments and IEM Dallas ????????— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) May 14, 2024
Les supporters français, préparez-vous à nous applaudir ???????? #MonteGang pic.twitter.com/OJCRtBhzCQ
Welcome to the Gang mr @STYKOcs ????— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) May 14, 2024
Experience, inspiration, hard work, and insane motivation. This guy is in the right place! Together to new victories #MonteGang pic.twitter.com/JTaFcm3GTd
Новички сыграют за украинскую команду на ближайших онлайн турнирах и IEM Dallas.
В свою очередь игроки ruy и Gizmy, которых в ростере заменили новички, были переведены обратно в академию - в состав Monte Gen.
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