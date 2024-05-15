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Monte объявили о подписании двух новичков

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28-летних француза и словака

Monte объявили о подписании двух новичков

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Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte подписала двух новых игроков. Речь идет об Али "hAdji" Хайнус и Мартине "STYKO" Стике.

28-летний француз и 28-летний словак пополнили состав Monte в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Хайнуса был коллектив 3DMAX, а Стик до этого выступал за команду Apeks.

Новички сыграют за украинскую команду на ближайших онлайн турнирах и IEM Dallas.

В свою очередь игроки ruy и Gizmy, которых в ростере заменили новички, были переведены обратно в академию - в состав Monte Gen.

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Источник:
MONTE GANG
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