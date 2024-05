Monte объявили о подписании двух новичков

Украинская киберспортивная организация Monte подписала двух новых игроков. Речь идет об Али "hAdji" Хайнус и Мартине "STYKO" Стике.

28-летний француз и 28-летний словак пополнили состав Monte в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Хайнуса был коллектив 3DMAX, а Стик до этого выступал за команду Apeks.

. @hAdjiCSGO will join our team as a stand-in for upcoming online tournaments and IEM Dallas ???????? Les supporters français, préparez-vous à nous applaudir ???????? #MonteGang pic.twitter.com/OJCRtBhzCQ

Welcome to the Gang mr @STYKOcs ????



Experience, inspiration, hard work, and insane motivation. This guy is in the right place! Together to new victories #MonteGang pic.twitter.com/JTaFcm3GTd