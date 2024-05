Команда организации Коноплянки заняла второе место на дебютном турнире

В период с 29-го апреля по 16-е мая проходил онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня С-Tier - European Pro League Season 17: Division 2. Коллективы вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

До гранд-финала ивента дошла новосозданная команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки. В итоге, в решающем поединке турнира kONO.ECF встречалась с Zero Tenacity и уступила со счетом 0:2. Матч проходил в формате "Best of 3":

6:13 на Inferno,

5:13 на Anubis.

Таким образом, kONO.ECF заняла второе место на European Pro League Season 17: Division 2 и заработала в качестве призовых 3 тысячи долларов.

Состав kONO.ECF из CS2:

Ярослав " byr9 " Буряк

" Буряк Кирилл " s4ltovsk1yy " Литвинов

" Литвинов Артем " kensizor " Капран

" Капран Захар " polbandana " Силедчик

" Силедчик Денис "amster" Ляшенко

Напомним, на днях стало известно, что бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка стал соучредителем команды по Counter Strike 2. В паре с ним чемпион Европы по FIFA и легенда украинского киберспорта - Олег Шустенко.