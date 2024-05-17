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Команда организации Коноплянки заняла второе место на дебютном турнире
Уступили в гранд-финале European Pro League Season 17: Division 2
Фото: kONO.ECF
В период с 29-го апреля по 16-е мая проходил онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня С-Tier - European Pro League Season 17: Division 2. Коллективы вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
До гранд-финала ивента дошла новосозданная команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки. В итоге, в решающем поединке турнира kONO.ECF встречалась с Zero Tenacity и уступила со счетом 0:2. Матч проходил в формате "Best of 3":
- 6:13 на Inferno,
- 5:13 на Anubis.
Таким образом, kONO.ECF заняла второе место на European Pro League Season 17: Division 2 и заработала в качестве призовых 3 тысячи долларов.
Состав kONO.ECF из CS2:
- Ярослав "byr9" Буряк
- Кирилл "s4ltovsk1yy" Литвинов
- Артем "kensizor" Капран
- Захар "polbandana" Силедчик
- Денис "amster" Ляшенко
Напомним, на днях стало известно, что бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка стал соучредителем команды по Counter Strike 2. В паре с ним чемпион Европы по FIFA и легенда украинского киберспорта - Олег Шустенко.
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