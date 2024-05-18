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NaVi и Monte узнали своих соперников по IEM Dallas 2024

Counter-Strike

Турнир в США стартует 27-го мая

NaVi и Monte узнали своих соперников по IEM Dallas 2024

ESL

Новина українською

В период с 27-го мая по 2-е июня пройдет LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Dallas 2024. Ивент состоится в США. Команды будут вести борьбу за 250 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

Украинские команды Natus Vincere и Monte узнали своих соперников в групповом этапе. В частности, "рожденные победить" сыграют в группе B. Оппонентами команды Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) станут коллективы HEROIC, Spirit, vp, FlyQuest, FaZe, M80, и BIG.

В свою очередь, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) попал в группу A, где сыграет против Complexity, Liquid, G2, MOUZ, 9z, Vitality и Falcons.

Первые матча команд украинских организаций пройдут 27-го мая. NaVi стартуют на турнире в Далласе с поединка против BIG (начало - 22:30), а Monte - против Vitality (начало - 20:30).

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