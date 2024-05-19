  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Ярмолюк: В CS я только с Мудриком играл. Зинченко обещал, но еще не сыграли
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмолюк: В CS я только с Мудриком играл. Зинченко обещал, но еще не сыграли

Counter-Strike

Миколенко же перестал играть в Counter-Strike

Ярмолюк: В CS я только с Мудриком играл. Зинченко обещал, но еще не сыграли

Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ

Новина українською

Хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своем увлечении видеоиграми.

- Играю в CS с пацанами.

- С футболистами?

- Да. С Мудриком часто играем.

Читайте такжеКоманда организации Коноплянки заняла второе место на дебютном турнире

- Кто самый топ из футболистов, с кем ты играл в CS, FIFA, еще что-то?

- Миколенко перестал играть в CS, он сейчас в PUBG играет. Может, видели его трансляции. Он сказал мне, что мы обязательно сыграем в CS, но в CS я только с Мудриком играл.

Зинченко еще обещал, но мы еще не сыграли. Зина вообще, вы же видели, фанат киберспорта, - рассказал украинский полузащитник.

По теме
yellow-arrow
NaVi и Monte узнали своих соперников по IEM Dallas 2024
yellow-arrow
Команда организации Коноплянки заняла второе место на дебютном турнире
yellow-arrow
Monte объявили о подписании двух новичков
Брентфорд (Лондон) киберспорт Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости