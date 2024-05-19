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Ярмолюк: В CS я только с Мудриком играл. Зинченко обещал, но еще не сыграли
Миколенко же перестал играть в Counter-Strike
Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ
Хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своем увлечении видеоиграми.
- Играю в CS с пацанами.
- С футболистами?
- Да. С Мудриком часто играем.
- Кто самый топ из футболистов, с кем ты играл в CS, FIFA, еще что-то?
- Миколенко перестал играть в CS, он сейчас в PUBG играет. Может, видели его трансляции. Он сказал мне, что мы обязательно сыграем в CS, но в CS я только с Мудриком играл.
Зинченко еще обещал, но мы еще не сыграли. Зина вообще, вы же видели, фанат киберспорта, - рассказал украинский полузащитник.
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