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Monte прошли в полуфинал RES Regional Series 4 Europe
Турнир уровня B
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В период с 15-го по 22-е мая проходит онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike уровня B-Tier - RES Regional Series 4 Europe. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
В понедельник украинская команда Monte провела свой очередной матч на ивенте. В частности, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) в рамках стадии четвертьфинала встречался с Sashi и одержал победу со счетом 2-1:
- 13:16 на Mirage,
- 16:13 на Nuke,
- 13:10 на Vertigo.
Таким образом, Monte прошли в 1/2, где сыграют против победителя пары PARIVISION - Sangal.
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