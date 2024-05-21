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Monte прошли в полуфинал RES Regional Series 4 Europe

Counter-Strike

Турнир уровня B

Monte прошли в полуфинал RES Regional Series 4 Europe

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 15-го по 22-е мая проходит онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike уровня B-Tier - RES Regional Series 4 Europe. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В понедельник украинская команда Monte провела свой очередной матч на ивенте. В частности, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) в рамках стадии четвертьфинала встречался с Sashi и одержал победу со счетом 2-1:

  • 13:16 на Mirage,
  • 16:13 на Nuke,
  • 13:10 на Vertigo.

Таким образом, Monte прошли в 1/2, где сыграют против победителя пары PARIVISION - Sangal.

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