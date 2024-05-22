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Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Небольшой, но все же прогресс

Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte улучшили свои позиции в очередной версии ТОПа. В частности, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялся с 4-го места на 3-е. В свою очередь, Владимира "Woro2k" Велетнюка поднялась в рейтинге на одну строчку - с 27-й на 26-ю.

Новым же лидером стала команда MOUZ, которая недавно стала победителем ESL Pro League Season 19, уверенно переиграв в гранд-финале Team Vitality.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

  • 1 (2). MOUZ - 1000 баллов;
  • 2 (1). FaZe - 905;
  • 3 (4). NaVi - 686;
  • 4 (3). Vitality - 655;
  • 5. G2 - 527;
  • 6. Spirit - 458;
  • 7. Astralis - 362;
  • 8. Complexity - 310;
  • 9. Virtus.pro - 286;
  • 10. Eternal Fire - 239;
  • ***
  • 26 (27). Monte - 82.
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