Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte улучшили свои позиции в очередной версии ТОПа. В частности, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялся с 4-го места на 3-е. В свою очередь, Владимира "Woro2k" Велетнюка поднялась в рейтинге на одну строчку - с 27-й на 26-ю.

Новым же лидером стала команда MOUZ, которая недавно стала победителем ESL Pro League Season 19 , уверенно переиграв в гранд-финале Team Vitality.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):