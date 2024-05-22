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Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV
Небольшой, но все же прогресс
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte улучшили свои позиции в очередной версии ТОПа. В частности, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялся с 4-го места на 3-е. В свою очередь, Владимира "Woro2k" Велетнюка поднялась в рейтинге на одну строчку - с 27-й на 26-ю.
Новым же лидером стала команда MOUZ, которая недавно стала победителем
Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):
- 1 (2). MOUZ - 1000 баллов;
- 2 (1). FaZe - 905;
- 3 (4). NaVi - 686;
- 4 (3). Vitality - 655;
- 5. G2 - 527;
- 6. Spirit - 458;
- 7. Astralis - 362;
- 8. Complexity - 310;
- 9. Virtus.pro - 286;
- 10. Eternal Fire - 239;
- ***
- 26 (27). Monte - 82.
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