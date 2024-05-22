  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала

Counter-Strike

Украинская команда уступила для Sangal

Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 15-го по 22-е мая проходит онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike уровня B-Tier - RES Regional Series 4 Europe. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Во вторник украинская команда Monte в рамках полуфинала встречалась с коллективом Sangal. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась неутешительным результатом для команды Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) - со счетом 1-2:

  • 13:7 на Ancient,
  • 14:16 на Vertigo,
  • 7:13 на Mirage.

При этом Monte выиграли первую карту в серии, однако далее проиграли два матча. На предыдущей же стадии украинская команда выбила из турнира Sashi - 2:1.

В итоге, Monte заняли 3-4 итоговое место и заработали в качестве призовых 12,500 долларов. Следующим турниром для команды украинской организации станет IEM Dallas.

Напомним, RES Regional Series 4 Europe стал первым официальным ивентом для Али "hAdji" Хайнуса и Мартина "STYKO" Стика в качестве игроков Monte.

По теме
yellow-arrow
NaVi провели реструктуризацию молодежных составов
yellow-arrow
Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV
yellow-arrow
Monte прошли в полуфинал RES Regional Series 4 Europe
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости