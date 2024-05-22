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Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала
Украинская команда уступила для Sangal
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В период с 15-го по 22-е мая проходит онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike уровня B-Tier - RES Regional Series 4 Europe. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Во вторник украинская команда Monte в рамках полуфинала встречалась с коллективом Sangal. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась неутешительным результатом для команды Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) - со счетом 1-2:
- 13:7 на Ancient,
- 14:16 на Vertigo,
- 7:13 на Mirage.
При этом Monte выиграли первую карту в серии, однако далее проиграли два матча. На предыдущей же стадии украинская команда
В итоге, Monte заняли 3-4 итоговое место и заработали в качестве призовых 12,500 долларов. Следующим турниром для команды украинской организации станет IEM Dallas.
Напомним, RES Regional Series 4 Europe стал первым официальным ивентом для Али "hAdji" Хайнуса и Мартина "STYKO" Стика в качестве игроков Monte.
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