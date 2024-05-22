NaVi провели реструктуризацию молодежных составов

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в стуктуре молодежных команд по дисциплине CS2.

В частности, результатом этого решения стала реструктуризация проекта Academy. В итоге, был сформирован новый ростер из 5-ти игроков, который будет играть под NaVi Junior.

"Стоит отметить, что мы не отказываемся от ростера NaVi Youth и в дальнейшем продолжим набирать туда новых игроков. Сейчас мы ищем тренера для состава", - говорится в официальном комментарии на сайте "рожденных "побеждать".

В свою очередь, главный тренер NaVi Junior Андраш "coolio" Ферчак так прокомментировал данное событие.

"Я очень рад возможности поработать с NaVi Junior. У нас очень талантливые игроки, и я сделаю все, чтобы помочь им развиваться в игровом и личностном планах. Уверен, что с этим ростером мы многого добьемся".

Новый состав NAVI Junior по дисциплине СS2: