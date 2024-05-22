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NaVi провели реструктуризацию молодежных составов
Сформировали новый Junior-ростер в СS2
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в стуктуре молодежных команд по дисциплине CS2.
В частности, результатом этого решения стала реструктуризация проекта Academy. В итоге, был сформирован новый ростер из 5-ти игроков, который будет играть под NaVi Junior.
"Стоит отметить, что мы не отказываемся от ростера NaVi Youth и в дальнейшем продолжим набирать туда новых игроков. Сейчас мы ищем тренера для состава", - говорится в официальном комментарии на сайте "рожденных "побеждать".
В свою очередь, главный тренер NaVi Junior Андраш "coolio" Ферчак так прокомментировал данное событие.
"Я очень рад возможности поработать с NaVi Junior. У нас очень талантливые игроки, и я сделаю все, чтобы помочь им развиваться в игровом и личностном планах. Уверен, что с этим ростером мы многого добьемся".
Новый состав NAVI Junior по дисциплине СS2:
- Аулон "Krabeni" Фазлия
- Дмитрий "dem0n" Мирошниченко
- Никита "cmtry" Самолетов
- Джюгас "dziugss" Степонавичюс
- Адам "froz1k" Нагорный
- Дрин "Makazze" Шакири
- Андраш "coolio" Ферчак (тренер)
- Екатерина "koKa" Козак (менеджер)
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