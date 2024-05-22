  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi провели реструктуризацию молодежных составов
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi провели реструктуризацию молодежных составов

Counter-Strike

Сформировали новый Junior-ростер в СS2

NaVi провели реструктуризацию молодежных составов

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в стуктуре молодежных команд по дисциплине CS2.

В частности, результатом этого решения стала реструктуризация проекта Academy. В итоге, был сформирован новый ростер из 5-ти игроков, который будет играть под NaVi Junior.

"Стоит отметить, что мы не отказываемся от ростера NaVi Youth и в дальнейшем продолжим набирать туда новых игроков. Сейчас мы ищем тренера для состава", - говорится в официальном комментарии на сайте "рожденных "побеждать".

В свою очередь, главный тренер NaVi Junior Андраш "coolio" Ферчак так прокомментировал данное событие.

"Я очень рад возможности поработать с NaVi Junior. У нас очень талантливые игроки, и я сделаю все, чтобы помочь им развиваться в игровом и личностном планах. Уверен, что с этим ростером мы многого добьемся".

Новый состав NAVI Junior по дисциплине СS2:

  • Аулон "Krabeni" Фазлия
  • Дмитрий "dem0n" Мирошниченко
  • Никита "cmtry" Самолетов
  • Джюгас "dziugss" Степонавичюс
  • Адам "froz1k" Нагорный
  • Дрин "Makazze" Шакири
  • Андраш "coolio" Ферчак (тренер)
  • Екатерина "koKa" Козак (менеджер)
По теме
yellow-arrow
Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала
yellow-arrow
Monte и NaVi поднялись в рейтинге HLTV
yellow-arrow
Monte прошли в полуфинал RES Regional Series 4 Europe
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
navi.gg
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости