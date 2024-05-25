BLAST планирует провести 30 LAN-турниров в следующие два года

Киберспортивный портал Esports Insider информирует, что в 2025-2026 годах организатор BLAST хочет провести по 15 турниров на аренах.

В частности, турнирный оператор уже начал поиски для городов, которые будут принимать эти ивенты. Речь идет о соревнованиях в дисциплинах Dota 2, CS2, Rocket League, Fortnite и Rainbow Six.

Благодаря этому решению, BLAST хочет укрепить свои позиции и расширить географию турниров. Напомним, на этот календарный год организатор в целом запланировал 10 крупных LAN-турниров.

Ранее, была информация, что BLAST планируют провести первый мейджор по CS2 в 2025-м году в США.