Monte сыграют против россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47 Europe

В период с 26-го февраля по 9-е июня проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня B-Tier - ESL Challenger League S47 Europe. Коллективы ведут борьбу за 100 тысяч долларов и 2 слота ESL Pro League S20.

Киберспортивный организатор этого ивента ESL опубликовал сетку плей-офф раунда.

В частности, украинская команда Monte начнет раунд матчей на вылет с самой первой стадии. В первом поединке команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) сыграет против российского коллектива PARIVISION.

