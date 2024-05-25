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Monte сыграют против россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47 Europe
В первом матче нижней сетки
ESL
В период с 26-го февраля по 9-е июня проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня B-Tier - ESL Challenger League S47 Europe. Коллективы ведут борьбу за 100 тысяч долларов и 2 слота ESL Pro League S20.
Киберспортивный организатор этого ивента ESL опубликовал сетку плей-офф раунда.
В частности, украинская команда Monte начнет раунд матчей на вылет с самой первой стадии. В первом поединке команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) сыграет против российского коллектива PARIVISION.
After weeks of Counter-Strike action we have our bracket for the #ESLChallengerLeague S47 Europe Playoffs! ????— ESL Counter-Strike (@ESLCS) May 23, 2024
Check out all the opening matches in the upper & lower bracket, starting June 4th! ???? pic.twitter.com/W9G6YOLPzh
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