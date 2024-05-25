  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte сыграют против россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47 Europe
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte сыграют против россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47 Europe

Counter-Strike

В первом матче нижней сетки

Monte сыграют против россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47 Europe

ESL

Новина українською

В период с 26-го февраля по 9-е июня проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня B-Tier - ESL Challenger League S47 Europe. Коллективы ведут борьбу за 100 тысяч долларов и 2 слота ESL Pro League S20.

Киберспортивный организатор этого ивента ESL опубликовал сетку плей-офф раунда.

Читайте такжеMonte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала

В частности, украинская команда Monte начнет раунд матчей на вылет с самой первой стадии. В первом поединке команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) сыграет против российского коллектива PARIVISION.

По теме
yellow-arrow
BLAST планирует провести 30 LAN-турниров в следующие два года
yellow-arrow
NaVi провели реструктуризацию молодежных составов
yellow-arrow
Monte покинули RES Regional Series 4 Europe на стадии полуфинала
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости