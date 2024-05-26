Киберспортивная организация Бекхэма распустила свой ростер по CS2

Команда организации Guild, владельцем которой является легендарный футболист Дэвид Бекхэм, распустила свой состав по дисциплине CS2. Об этом сообщает официальный аккаунт британской компании в X.

Сейчас все киберспортсмены коллектива стали свободными агентами.

"Мы благодарны команде за упорную работу в футболке Guild и желаем им всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении организации.

Примечательно, что состав Bad News Eagles не менялся с конца лета 2021-го года.