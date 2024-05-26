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Киберспортивная организация Бекхэма распустила свой ростер по CS2
Состав команды оставался неизменным с лета 2021-го года
Twitter GUILD
Команда организации Guild, владельцем которой является легендарный футболист Дэвид Бекхэм, распустила свой состав по дисциплине CS2. Об этом сообщает официальный аккаунт британской компании в X.
Сейчас все киберспортсмены коллектива стали свободными агентами.
"Мы благодарны команде за упорную работу в футболке Guild и желаем им всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении организации.
Примечательно, что состав Bad News Eagles не менялся с конца лета 2021-го года.
From today @_badnewseagles and Guild Esports have mutually agreed to part ways.— GUILD (@guildesports) May 24, 2024
We’re grateful to the team for their hard work in the Guild jersey and wish them all the best for the future.@gxxcs2 @rigoNcs @SENER1CSGO @sinnopsyy_ @juanflatrooo @DevilwalkCSGOD pic.twitter.com/kUiq9dqkil
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