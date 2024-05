Киберспортивная организация Бекхэма распустила свой ростер по CS2

Команда организации Guild, владельцем которой является легендарный футболист Дэвид Бекхэм, распустила свой состав по дисциплине CS2. Об этом сообщает официальный аккаунт британской компании в X.

Сейчас все киберспортсмены коллектива стали свободными агентами.

Примечательно, что состав Bad News Eagles не менялся с конца лета 2021-го года.

From today @_badnewseagles and Guild Esports have mutually agreed to part ways.



We’re grateful to the team for their hard work in the Guild jersey and wish them all the best for the future.@gxxcs2 @rigoNcs @SENER1CSGO @sinnopsyy_ @juanflatrooo @DevilwalkCSGOD pic.twitter.com/kUiq9dqkil