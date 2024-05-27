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NaVi потеряли место в топ-3 рейтинга HLTV

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Monte же остались на 26-м месте

NaVi потеряли место в топ-3 рейтинга HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сейчас занимает 4-ю строчку.

В свою очередь, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка все еще находится очень далеко от десятки лучших и сохранила за собой 26-е место.

Лидерство в списке сохранила команда MOUZ, которая недавно стала победителем ESL Pro League Season 19, уверенно переиграв в гранд-финале Team Vitality.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

  • 1. MOUZ - 1000 балів,
  • 2. FaZe - 850,
  • 3 (4). Vitality - 671,
  • 4 (3). NAVI - 612,
  • 5. G2 - 498,
  • 6. Spirit - 461,
  • 7. Astralis - 367,
  • 8. Complexity - 299,
  • 9. Virtus.pro - 277,
  • 10. Eternal Fire - 263,

***

  • 26. Monte - 80.
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Источник:
HLTV
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