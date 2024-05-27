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NaVi потеряли место в топ-3 рейтинга HLTV
Monte же остались на 26-м месте
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сейчас занимает 4-ю строчку.
В свою очередь, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка все еще находится очень далеко от десятки лучших и сохранила за собой 26-е место.
Лидерство в списке сохранила команда MOUZ, которая недавно стала победителем
Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):
- 1. MOUZ - 1000 балів,
- 2. FaZe - 850,
- 3 (4). Vitality - 671,
- 4 (3). NAVI - 612,
- 5. G2 - 498,
- 6. Spirit - 461,
- 7. Astralis - 367,
- 8. Complexity - 299,
- 9. Virtus.pro - 277,
- 10. Eternal Fire - 263,
***
- 26. Monte - 80.
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