NaVi потеряли место в топ-3 рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Natus Vincere потеряла одну позицию в новой версии списка. Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сейчас занимает 4-ю строчку.

В свою очередь, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка все еще находится очень далеко от десятки лучших и сохранила за собой 26-е место.

Лидерство в списке сохранила команда MOUZ, которая недавно стала победителем ESL Pro League Season 19 , уверенно переиграв в гранд-финале Team Vitality.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

1. MOUZ - 1000 балів,

2. FaZe - 850,

3 (4). Vitality - 671,

4 (3). NAVI - 612,

5. G2 - 498,

6. Spirit - 461,

7. Astralis - 367,

8. Complexity - 299,

9. Virtus.pro - 277,

10. Eternal Fire - 263,

***