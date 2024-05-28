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Monte стартовали с поражения на IEM Dallas 2024

Counter-Strike
Monte стартовали с поражения на IEM Dallas 2024

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В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Украинская команда Monte провела свой первый поединок на ивенте. Коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка встречался с третьей командой мира, согласно рейтингу HLTV, Team Vitality.

В итоге, Monte проиграли со счетом 12:16. Встреча проходила в формате "Best of 1", то есть в формате одной карты (прим. - на карте Nuke).

В следующем раунде команда украинской киберспортивной организации сыграет против Team Falcons в матче на вылет.

Запись поединка между Monte и Team Vitality

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