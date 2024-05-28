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NaVi выиграли свой первый матч на IEM Dallas 2024
"Рожденные побеждать" одолели BIG
telegram @natus_vincere_official
В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в первом своем поединке на турнире одолела BIG. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась со счетом 13:9 на карте Ancient в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI).
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Напомним, "рожденные побеждать" потеряли одну позицию в
Запись матча между NaVi и BIG
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