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NaVi проиграли Team Spirit в рамках IEM Dallas 2024

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"Рожденные побеждать" упали в сетку лузеров

NaVi проиграли Team Spirit в рамках IEM Dallas 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

28-го мая украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте. В матче за выход в плей-офф раунд "рожденные побеждать" в рамках серии "Best of 3" уступили для Team Spirit:

  • 4:13 - Nuke,
  • 8:13 - Ancient.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) продолжит свой путь на турнире в нижней сетке. Напомним, команда украинской организации стартовала на IEM Dallas 2024 с победы над BIG (13:9 на карте Ancient).

Запись матча между NaVi и Team Spirit

Nuke

Ancient

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