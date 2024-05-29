NaVi проиграли Team Spirit в рамках IEM Dallas 2024

В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

28-го мая украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте. В матче за выход в плей-офф раунд "рожденные побеждать" в рамках серии "Best of 3" уступили для Team Spirit:

4:13 - Nuke,

8:13 - Ancient.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) продолжит свой путь на турнире в нижней сетке. Напомним, команда украинской организации стартовала на IEM Dallas 2024 с победы над BIG (13:9 на карте Ancient).

Запись матча между NaVi и Team Spirit

Nuke

Ancient