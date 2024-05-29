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Monte вылетели из IEM Dallas 2024

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Украинская команда проиграла оба матча на турнире

Monte вылетели из IEM Dallas 2024

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Новина українською

В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Украинская команда Monte провела свой второй и последний поединок на турнире. На этот раз, в матче на вылет коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка встречался с Team Falcons и без шансов уступил со счетом 0-2:

  • Dust 2 - 10:13,
  • Nuke - 4:13.
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Из-за этого поражения, Monte покидают турнир на стадии четвертьфинала нижней сетки, заняв итоговое 13-16 место. За данное выступление команда украинской организации заработала в качестве призовых 4 тысячи долларов.

Напомним, в первом своем матче на турнире Monte также проиграли - для третьей команды мира, согласно рейтингу HLTV, Team Vitality.

Запись поединка между Monte и Team Falcons

Dust 2

Nuke

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