Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte вылетели из IEM Dallas 2024
Украинская команда проиграла оба матча на турнире
Telegram MONTE GANG
В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Украинская команда Monte провела свой второй и последний поединок на турнире. На этот раз, в матче на вылет коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка встречался с Team Falcons и без шансов уступил со счетом 0-2:
- Dust 2 - 10:13,
- Nuke - 4:13.
Из-за этого поражения, Monte покидают турнир на стадии четвертьфинала нижней сетки, заняв итоговое 13-16 место. За данное выступление команда украинской организации заработала в качестве призовых 4 тысячи долларов.
Напомним, в первом своем матче на турнире Monte также
Запись поединка между Monte и Team Falcons
Dust 2
Nuke
Популярное сейчас
- Источник: Маркевич-младший покинул Украину. Известны действия Карпат
- Не Полесьем единым. Из Первой лиги - сразу в еврокубки
- Сикан: Поехать на Евро-2024 и не провести ни одного матча - лучше уже съездить на Олимпийские игры
- NaVi потеряли место в топ-3 рейтинга HLTV
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО