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NaVi заняли 9-12 место на IEM Dallas 2024

Counter-Strike

"Рожденные побеждать" вылетели от HEROIC

NaVi заняли 9-12 место на IEM Dallas 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincere провела свой третий, и одновременно последний поединок на ивенте. В полуфинале нижней сетки коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) встречался с HEROIC. В итоге, "рожденные побеждать" в формате "Best of 3" уступили со счетом 0-2:

  • 8:13 - Nuke,
  • 9:13 - Mirage.
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Таким образом, команда украинской организации покинула турнир, заняв итоговое 9-12 место. В качестве призовых NaVi за свое выступление заработали 5 тысяч долларов.

Напомним, ранее на IEM Dallas 2024 "рожденные побеждать" обыграли BIG и проиграли Team Spirit.

Запись матча между NaVi и HEROIC

Nuke

Mirage

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