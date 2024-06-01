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Коуч NaVi: Если мы будем так играть, рано или поздно нам придется что-то делать

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Наставник "рожденных побеждать" - о вылете с IEM Dallas 2024

Коуч NaVi: Если мы будем так играть, рано или поздно нам придется что-то делать

HLTV

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Тренер команды украинской организации NaVi Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал поражение от HEROIC в рамках полуфинала нижней сетки IEM Dallas 2024.

"Мы не в лучшей форме, как на мейджоре. Мы действительно делаем ставку на обучающие буткемпы. У нас был длинный учебный лагерь перед мейджором, около двух недель. Мы очень упорно работали, и при этом мгновенно увидели улучшения.

Нам нужно больше сосредоточиться на этом процессе. К сожалению, следующий буткемп состоится в начале следующего сезона. В частности, я думаю, в июле. У нас нет времени сделать это до Лондона (прим. - в столице Великобритании пройдет BLAST Premier Spring Final).

Наши игроки не являются звездами. Мы взяли их с уровня Tier-3, или же, даже уровня Tier-2. Мы понимает, что они иногда будут испытывать сложности и не быть очень стабильными. Мы хотим увидеть тех, кто сможет превратить себя в стабильного элитного игрока. Мы - команда, которая больше полагается на командную работу, а не на индивидуальную производительность.

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Победа NaVi на мейджоре в Копенгагене состоялась в то время, когда мы адаптировались к изменениям в ростере.

Следующий сезон покажет много разных аспектов. После лета, перед Shanghai Major, у нас будет больше буткемпов. Этот сезон покажет многое об этом составе, нужны ли нам изменения или нет. Конечно, если мы будем так играть, рано или поздно нам придется что-то делать", - рассказал коуч "рожденных побеждать“.

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Источник:
HLTV
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