Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч NaVi: Если мы будем так играть, рано или поздно нам придется что-то делать
Наставник "рожденных побеждать" - о вылете с IEM Dallas 2024
HLTV
Тренер команды украинской организации NaVi Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал
"Мы не в лучшей форме, как на мейджоре. Мы действительно делаем ставку на обучающие буткемпы. У нас был длинный учебный лагерь перед мейджором, около двух недель. Мы очень упорно работали, и при этом мгновенно увидели улучшения.
Нам нужно больше сосредоточиться на этом процессе. К сожалению, следующий буткемп состоится в начале следующего сезона. В частности, я думаю, в июле. У нас нет времени сделать это до Лондона (прим. - в столице Великобритании пройдет BLAST Premier Spring Final).
Наши игроки не являются звездами. Мы взяли их с уровня Tier-3, или же, даже уровня Tier-2. Мы понимает, что они иногда будут испытывать сложности и не быть очень стабильными. Мы хотим увидеть тех, кто сможет превратить себя в стабильного элитного игрока. Мы - команда, которая больше полагается на командную работу, а не на индивидуальную производительность.Читайте такжеMonte вылетели из IEM Dallas 2024
Победа NaVi на мейджоре в Копенгагене состоялась в то время, когда мы адаптировались к изменениям в ростере.
Следующий сезон покажет много разных аспектов. После лета, перед Shanghai Major, у нас будет больше буткемпов. Этот сезон покажет многое об этом составе, нужны ли нам изменения или нет. Конечно, если мы будем так играть, рано или поздно нам придется что-то делать", - рассказал коуч "рожденных побеждать“.
Популярное сейчас
- Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса
- Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
- Обновился состав сборной Украины U-23 - Ротань может рассчитывать на 26 игроков
- NaVi выиграли свой первый матч на IEM Dallas 2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО