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Определилась пара финалистов IEM Dallas 2024

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9z Team и Team Spirit покинули турнир на стадии полуфиналов

Определилась пара финалистов IEM Dallas 2024

ESL

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В период с 27-го мая по 2-е июня проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В первые дни лета состоялись полуфинальные поединки. В итоге, путевку в решающий матч получили коллективы G2 Esports и Team Vitality. Первые обыграли 9z Team (со счетом 2:0), а вторые - выбили Team Spirit (2:0).

Гранд-финал турнира в США пройдет сегодня, 2-го июня. Начало встречи в формате "Best of 5" запланировано на 21:00.

Запись поединка между G2 Esports и 9z Team

Запись поединка между Team Spirit и Team Vitality

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