Молодежный состав NaVi переиграл юниоров Monte в гранд-финале Appolo1 Series: Phase 2

В период с 20-го мая по 3-е июня проходил онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - Appolo1 Series: Phase 2. Команды вели за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В решающем поединке ивента сошлись две украинские команды - молодежные ростеры Natus Vincere и Monte. В итоге, NaVi Junior одержали уверенную победу со счетом 2:0. "Рожденные побеждать" обыграли своих соперников на картах Nuke (со счетом 13:9) и Ancient (13:10, соответственно).

За победу на турнире NaVi Junior в качестве призовых заработали 2,5 тысячи долларов.