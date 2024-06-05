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Молодежный состав NaVi переиграл юниоров Monte в гранд-финале Appolo1 Series: Phase 2

Counter-Strike

Уверенный триумф Natus Vincere Junior

Молодежный состав NaVi переиграл юниоров Monte в гранд-финале Appolo1 Series: Phase 2

telegram @natus_vincere_official

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В период с 20-го мая по 3-е июня проходил онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - Appolo1 Series: Phase 2. Команды вели за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В решающем поединке ивента сошлись две украинские команды - молодежные ростеры Natus Vincere и Monte. В итоге, NaVi Junior одержали уверенную победу со счетом 2:0. "Рожденные побеждать" обыграли своих соперников на картах Nuke (со счетом 13:9) и Ancient (13:10, соответственно).

За победу на турнире NaVi Junior в качестве призовых заработали 2,5 тысячи долларов.

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киберспорт Natus Vincere Monte
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