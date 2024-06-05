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NaVI выпали из пятерки лучших, а команда Зинченко впервые попала в топ-50 мирового рейтинга

Counter-Strike

Monte сохранили за собой 26-ю позицию

NaVI выпали из пятерки лучших, а команда Зинченко впервые попала в топ-50 мирового рейтинга

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции в топе. На этот раз, чемпион первого мейджора в истории CS2 упал еще на два места. Таким образом, "рожденные побеждать" расположились на 6-й строчке.

В свою очередь, другой украинский коллектив Monte сохранил за собой 26-е место.

Примечательно, что команда, владельцем которой является украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, Passion UA впервые попала в топ-50 и сейчас занимает 48-е место в рейтинге.

Лидерство же в списке сохранила команда MOUZ.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

  • 1. MOUZ - 982
  • 2. FaZe - 921
  • 3. Vitality - 896
  • 4 (5). G2 - 797
  • 5 (6). Spirit - 646
  • 6 (5). NaVi - 571
  • 7. Astralis - 380
  • 8 (12). Heroic - 307
  • 9. Virtus.pro - 292
  • 10 (8). Complexity - 291

***

  • 26. Monte

***

  • 48. Passion UA
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киберспорт Natus Vincere Monte Passion UA
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