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NaVI выпали из пятерки лучших, а команда Зинченко впервые попала в топ-50 мирового рейтинга
Monte сохранили за собой 26-ю позицию
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции в топе. На этот раз,
В свою очередь, другой украинский коллектив Monte сохранил за собой 26-е место.
Примечательно, что команда, владельцем которой является украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, Passion UA впервые попала в топ-50 и сейчас занимает 48-е место в рейтинге.
Лидерство же в списке сохранила команда MOUZ.
Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):
- 1. MOUZ - 982
- 2. FaZe - 921
- 3. Vitality - 896
- 4 (5). G2 - 797
- 5 (6). Spirit - 646
- 6 (5). NaVi - 571
- 7. Astralis - 380
- 8 (12). Heroic - 307
- 9. Virtus.pro - 292
- 10 (8). Complexity - 291
***
- 26. Monte
***
- 48. Passion UA
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