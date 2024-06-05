NaVI выпали из пятерки лучших, а команда Зинченко впервые попала в топ-50 мирового рейтинга

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции в топе. На этот раз, чемпион первого мейджора в истории CS2 упал еще на два места. Таким образом, "рожденные побеждать" расположились на 6-й строчке.

В свою очередь, другой украинский коллектив Monte сохранил за собой 26-е место.

Примечательно, что команда, владельцем которой является украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, Passion UA впервые попала в топ-50 и сейчас занимает 48-е место в рейтинге.

Лидерство же в списке сохранила команда MOUZ.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

1. MOUZ - 982

2. FaZe - 921

3. Vitality - 896

4 (5). G2 - 797

5 (6). Spirit - 646

6 (5). NaVi - 571

- 571 7. Astralis - 380

8 (12). Heroic - 307

9. Virtus.pro - 292

10 (8). Complexity - 291

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26. Monte

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