Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte вылетели от россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47
В итоге, украинская команда заняла 9-10 место
HLTV
В период с 26-го февраля по 9-е июня проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня B-Tier - ESL Challenger League S47 Europe. Коллективы ведут борьбу за 100 тысяч долларов и 2 слота ESL Pro League S20.
Украинская команда Monte провела свой первый матч в плей-офф. Коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) стартовал в первом раунде матче на вылет против российской команды PARIVISION. В итоге команда украинской киберспортивной организации уступила со счетом 1-2:
- 13:6 на Vertigo,
- 7:13 на Mirage,
- 9:13 на Nuke.
Таким образом, Monte заняли итоговое 9-10 место на турнире и заработали в качестве призовых 4 тысяч долларов и слот EPL S20 EU Conference, где будет разыгрываться путевка на ESL Pro League S20.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Официально. Любенович - новый главный тренер Ингульца
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Команда Зинченко получила прямое приглашение на CCT Season 2 Europe Series 5
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО