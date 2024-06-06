Monte вылетели от россиян в первом раунде плей-офф ESL Challenger League S47

В период с 26-го февраля по 9-е июня проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня B-Tier - ESL Challenger League S47 Europe. Коллективы ведут борьбу за 100 тысяч долларов и 2 слота ESL Pro League S20.

Украинская команда Monte провела свой первый матч в плей-офф. Коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) стартовал в первом раунде матче на вылет против российской команды PARIVISION. В итоге команда украинской киберспортивной организации уступила со счетом 1-2:

13:6 на Vertigo,

7:13 на Mirage,

9:13 на Nuke.

Таким образом, Monte заняли итоговое 9-10 место на турнире и заработали в качестве призовых 4 тысяч долларов и слот EPL S20 EU Conference, где будет разыгрываться путевка на ESL Pro League S20.