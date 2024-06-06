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Киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый трофей по CS2

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Passion UA переиграли ex-iNation в гранд-финале European Pro League Season 16

Киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый трофей по CS2

Twitter EPL

Новина українською

В период с 20-го мая по 6-е июня проходил турнир уровня С-Tier по дисциплине CS2 - European Pro League Season 16. 16 команд боролись за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

В решающем матче турнира встретились Passion UA и ex-iNation. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой украинской организации, владельцем которой является футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко - со счетом 3-1:

  • 13:9 на Dust2,
  • 22:20 на Ancient,
  • 11:13 на Mirage,
  • 13:3 на Anubis.

Таким образом, Passion UA завоевали первый трофей в своей истории и заработали в качестве призовых 11 тысяч долларов.

Напомним, состав команды Зинченко состоит полностью из украинцев: fear, jambo, s-chilla, jackasmo и zeRRoFIX.

Запись гранд-финала European Pro League Season 16

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киберспорт Passion UA
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