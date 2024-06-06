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Киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый трофей по CS2
Passion UA переиграли ex-iNation в гранд-финале European Pro League Season 16
Twitter EPL
В период с 20-го мая по 6-е июня проходил турнир уровня С-Tier по дисциплине CS2 - European Pro League Season 16. 16 команд боролись за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.
В решающем матче турнира встретились Passion UA и ex-iNation. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой украинской организации, владельцем которой является футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко - со счетом 3-1:
- 13:9 на Dust2,
- 22:20 на Ancient,
- 11:13 на Mirage,
- 13:3 на Anubis.
Таким образом, Passion UA завоевали первый трофей в своей истории и заработали в качестве призовых 11 тысяч долларов.
Напомним, состав команды Зинченко состоит полностью из украинцев: fear, jambo, s-chilla, jackasmo и zeRRoFIX.
Запись гранд-финала European Pro League Season 16
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