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Экс-капитан Monte: Перед переходом в ENCE я имел 4 или 5 предложений
Украинец в конце концов присоединился к польскому коллективу
Twitter BLAST.tv
Украинский киберспортсмен и новоиспеченный новичок ENCE Виктор "sdy" Оруджев рассказал о предложениях, которые получал после ухода из Monte.
"Я получил несколько предложений. Возможно, 4 или 5, однако ни одно из них не подходило для меня. Я не хотел присоединяться к командам из-за ролей или определенных командных решений, которые мне предлагали.
Однако я вел много переговоров, долгих переговоров. И в конце концов со мной связались ENCE. Я решил присоединиться к ним, потому что это была лучшая возможность для меня", - рассказал Виктор.
Напомним, последней командой 27-летнего украинского игрока был коллектив Monte. А до этого Оруджев выступал за другую украинскую организацию - Natus Vincere.
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