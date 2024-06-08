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Экс-капитан Monte: Перед переходом в ENCE я имел 4 или 5 предложений

Counter-Strike
Обновлено

Украинец в конце концов присоединился к польскому коллективу

Экс-капитан Monte: Перед переходом в ENCE я имел 4 или 5 предложений

Twitter BLAST.tv

Новина українською

Украинский киберспортсмен и новоиспеченный новичок ENCE Виктор "sdy" Оруджев рассказал о предложениях, которые получал после ухода из Monte.

"Я получил несколько предложений. Возможно, 4 или 5, однако ни одно из них не подходило для меня. Я не хотел присоединяться к командам из-за ролей или определенных командных решений, которые мне предлагали.

Однако я вел много переговоров, долгих переговоров. И в конце концов со мной связались ENCE. Я решил присоединиться к ним, потому что это была лучшая возможность для меня", - рассказал Виктор.

Напомним, последней командой 27-летнего украинского игрока был коллектив Monte. А до этого Оруджев выступал за другую украинскую организацию - Natus Vincere.

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киберспорт Виктор Оруджев
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Источник:
HLTV
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