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HLTV опубликовал символическую сборную IEM Dallas 2024
В команду попали финалисты турнира
HLTV
В период с 27-го мая по 2-е июня проходил топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В гранд-финале встречались коллективы G2 и Team Vitality. Победу одержали первые - со счетом 2:1.
Киберспортивный портал HLTV опубликовал символическую сборную турнира. В нее попали в том числе и два финалиста. Речь идет о MVP всего IEM Dallas 2024 в лице россиянина Ильи "m0NESY" Осипова и лидера серебряного призера - француза Матье "ZywOo" Эрбо.
Символическая сборная IEM Dallas 2024 по версии HLTV:
- Никола "NiKo" Ковач
- Лотан "Spinx" Гилади
- Матье "ZywOo" Эрбо
- Уильям "Mezii" Мерриман
- Илья "m0NESY" Осипов
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