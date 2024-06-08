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HLTV опубликовал символическую сборную IEM Dallas 2024

Counter-Strike
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В команду попали финалисты турнира

HLTV опубликовал символическую сборную IEM Dallas 2024

HLTV

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В период с 27-го мая по 2-е июня проходил топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - IEM Dallas 2024. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В гранд-финале встречались коллективы G2 и Team Vitality. Победу одержали первые - со счетом 2:1.

Киберспортивный портал HLTV опубликовал символическую сборную турнира. В нее попали в том числе и два финалиста. Речь идет о MVP всего IEM Dallas 2024 в лице россиянина Ильи "m0NESY" Осипова и лидера серебряного призера - француза Матье "ZywOo" Эрбо.

Символическая сборная IEM Dallas 2024 по версии HLTV:

  • Никола "NiKo" Ковач
  • Лотан "Spinx" Гилади
  • Матье "ZywOo" Эрбо
  • Уильям "Mezii" Мерриман
  • Илья "m0NESY" Осипов
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Источник:
HLTV
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