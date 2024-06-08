Украинский игрок NiP вошел в топ-10 лучших группового этапа YaLLa Compass 2024

Сейчас в Абу-Даби проходит турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - YaLLa Compass 2024. 12 команд соревнуются за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Шведская команда Ninjas in Pyjamas добыла путевку в плей-офф турнира, заняв 2-е место в группе A. Примечательно, что по итогам группового этапа украинский игрок NiP Артем "r1nkle" Мороз попал в десятку лучших.

Общий рейтинг украинского киберспортсмена составил 1,24 балла за 5 карт. Он занял 6-е место в общем рейтинге, лидером которого является игрок Fnatic - Бенджамин "BlameF" Бремер. Показатель датчанина составляет 1,35 за аналогичный игровой период.