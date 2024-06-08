NiP с украинцем в составе вышли в гранд-финал YaLLa Compass 2024

В период с 5-го по 9-е июня в столице ОАЭ проходит топовый турнир по дисциплине CS2 - YaLLa Compass 2024. Призовой фонд ивента составляет 400 000 долларов.

В решающий поединок турнира удалось пробиться шведскому коллективу Ninjas In Pyjamas. Примечательно, что в составе NiP выступает 19-летний украинец Артем "r1nkle" Мороз.

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Путевку в гранд-финал команда из Швеции получила, обыграв в полуфинале FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "ниндзя" со счетом 2-0:

Ancient - 13:7,

Nuke - 13:7.

В матче за трофей, который состоится 9-го июня, Ninjas In Pyjamas сыграют против команды монгольской организации The MongolZ.

Запись полуфинала YaLLa Compass 2024 между NiP и FURIA Esports