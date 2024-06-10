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Команда украинского игрока r1nkle стала серебряным призером YaLLa Compass 2024

Counter-Strike
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До престижного титула не хватило одного шага

Команда украинского игрока r1nkle стала серебряным призером YaLLa Compass 2024

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В период с 5-го по 9-е июня в столице ОАЭ проходил топовый турнир по дисциплине CS2 - YaLLa Compass 2024. Призовой фонд ивента составлял 400 000 долларов.

В гранд-финале ивента в Абу-Даби встречались шведская команда Ninjas in Pyjamas и монгольский коллектив The Mongolz. Решающая встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу The Mongolz:

  • 12:16 на Ancient,
  • 13:7 на Mirage,
  • 13:6 на Nuke.

Команда украинского игрока Артема "r1nkle" Мороза (NiP) выиграла первую карту, но дальше дважды уступила.

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Примечательно, что команда киберспортивной организации The Mongolz стала первым представителем Азии с 2010-го года, которая выиграла турнир уровня S-Tier по дисциплине Counter-Strike.

Запись гранд-финала YaLLa Compass 2024

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