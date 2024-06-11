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Украинец r1nkle вошел в топ-3 лучших игроков YaLLa Compass 2024

Counter-Strike

Его команда дошла до гранд-финала турнира

Украинец r1nkle вошел в топ-3 лучших игроков YaLLa Compass 2024

HLTV

Новина українською

9-го июня в Абу-Даби закончился турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - YaLLa Compass 2024. 12 команд соревновались за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов. Чемпионом стал представитель Азии - The Mongolz.

Серебро же завоевала команда шведской киберспортивной организации Ninjas in Pyjamas. В составе "ниндзя" выступает украинский игрок Артем "r1nkle" Мороз.

По итогам турнира, 19-летний украинский киберспортсмен вошел в тройку лучших. За 12 сыгранных карт Артем набил средний рейтинг в размере 1,24 балла.

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В свою очередь лучшим игроком YaLLa Compass 2024 по индивидуальной статистике стал Кайке "KSCERATO" Церато (FURIA Esports) - 1,29 за 7 карт. А MVP турнира был признан Усухбаяр "910" Банзрагч (The Mongolz).

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Источник:
HLTV
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