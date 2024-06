NaVi получили прямое приглашение на IEM Cologne 2024

В конце лета, а именно в период с 7-го по 18-е августа пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. Ивент состоится в режиме LAN в Германии. 16 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere получила прямое приглашение на турнир. Об этом сообщил организатор чемпионата ESL.

Сначала коллективы начнут свои выступления в группах по 8 команд, после этого по 3 лучших сойдутся в раунде на вылет.

Today the #ESLProTour and World Ranking invites are locked in with #IEM Cologne 2024 just over 8 weeks away!



Check out the invitees for stage 1 and 2, both are looking stacked ???? pic.twitter.com/RcnJ43FRep