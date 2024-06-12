NaVi гарантировали себе место в плей-офф BLAST Spring Final

12-го июня стартовал престижный турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Spring Final. Он проходит в формате LAN в Лондоне. Гранд-финал состоится 16-го июня. 8 команд соревнуются за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уже успела стартовать на турнире. "Рожденные побеждать" уверенно одолели Astralis со счетом 2-0:

Nuke - 13:11;

Duta 2 - 13:9.

Благодаря этой победе, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) обеспечил себе место в плей-офф раунде.

Запись поединка между NaVi и Astralis