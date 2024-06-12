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NaVi и Monte сохранили свои места в обновленном рейтинге HLTV

Counter-Strike

Лидер также не изменился

NaVi и Monte сохранили свои места в обновленном рейтинге HLTV

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte сохранили свои позиции в новой версии списка. В частности, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сейчас занимает 6-е место, а команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) расположилась на 26-й строчке.

Лидерство же в списке сохранили MOUZ.

Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):

1. MOUZ - 985 баллов

2 (3). Vitality - 912

3 (2). Faze - 874

4. G2 - 788

5. Spirit - 670

6. NAVI - 575

7. Astralis - 383

8. Heroic - 318

9. Virtus.pro - 301

10. Complexity - 298

***

26. Monte - 82

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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
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