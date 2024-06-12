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NaVi и Monte сохранили свои места в обновленном рейтинге HLTV
Лидер также не изменился
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte сохранили свои позиции в новой версии списка. В частности, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сейчас занимает 6-е место, а команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) расположилась на 26-й строчке.
Лидерство же в списке сохранили MOUZ.
Рейтинг HLTV (в скобках указано место команды в предыдущей версии списка):
1. MOUZ - 985 баллов
2 (3). Vitality - 912
3 (2). Faze - 874
4. G2 - 788
5. Spirit - 670
6. NAVI - 575
7. Astralis - 383
8. Heroic - 318
9. Virtus.pro - 301
10. Complexity - 298
***
26. Monte - 82
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