NaVi вышли в полуфинал BLAST Spring Final 2024

12-го июня стартовал престижный турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Spring Final 2024. Он проходит в формате LAN в Лондоне. Гранд-финал состоится 16-го июня. 8 команд соревнуются за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincere провела свой второй матч на турнире. На этот раз "рожденные побеждать" встречались с коллективом FaZe Clan. В итоге, Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) одержала победу со счетом 2-1:

Dust 2 - 13:15,

Nuke - 9:13,

Mirage - 13:10.

На данный момент NaVi возглавляют таблицу квартета A. Ранее, действующий победитель мейджора уверенно переиграл Astralis (2:0) и обеспечил собы место в плей-офф.

Таким образом, следующий свой матч NaVi проведут в субботу, 15-го июня. Это будет поединок в рамках полуфинала, где соперником украинского клуба будет победитель пары Astralis и второй команды из группы B.

Запись поединка между Natus Vincere и FaZe Clan