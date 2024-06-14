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NaVi вышли в полуфинал BLAST Spring Final 2024
"Рожденные побеждать" одолели Astralis
telegram @natus_vincere_official
12-го июня стартовал престижный турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Spring Final 2024. Он проходит в формате LAN в Лондоне. Гранд-финал состоится 16-го июня. 8 команд соревнуются за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincere провела свой второй матч на турнире. На этот раз "рожденные побеждать" встречались с коллективом FaZe Clan. В итоге, Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) одержала победу со счетом 2-1:
- Dust 2 - 13:15,
- Nuke - 9:13,
- Mirage - 13:10.
На данный момент NaVi возглавляют таблицу квартета A. Ранее, действующий
Таким образом, следующий свой матч NaVi проведут в субботу, 15-го июня. Это будет поединок в рамках полуфинала, где соперником украинского клуба будет победитель пары Astralis и второй команды из группы B.
Запись поединка между Natus Vincere и FaZe Clan
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