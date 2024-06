В период с 3-го по 16-е июня в режиме онлайн проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 EU Series 5. 24 команды разыгрывают между собой призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

В рамках 1/8 турнира украинская команда Monte переиграла Zero Tenacity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte):

Mirage 13:10,

Anubis 8:13,

Dust 2 13:8.

Благодаря этой победе, Monte прошли в четвертьфинал CCT Season 2 EU Series 5.

Напомним, в турнире также принимает участие команда киберспортивной организации, владельцем которой является игрок сборной Украины Александр Зинченко. Речь идет о Passion UA. Украинский коллектив сыграет свой матч в рамках 1/8 в пятницу, 14-го июня. Соперником команды защитника лондонского "Арсенала" выступит 3DMAX.

Запись поединка между Monte и Zero Tenacity