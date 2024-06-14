  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte прошли в четвертьфинал CCT Season 2 EU Series 5
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte прошли в четвертьфинал CCT Season 2 EU Series 5

Counter-Strike

Команда Зинченко Passion UA еще свой матч в 1/8 не сыграла

Monte прошли в четвертьфинал CCT Season 2 EU Series 5

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 3-го по 16-е июня в режиме онлайн проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 EU Series 5. 24 команды разыгрывают между собой призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

В рамках 1/8 турнира украинская команда Monte переиграла Zero Tenacity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte):

Mirage 13:10,
Anubis 8:13,
Dust 2 13:8.

Благодаря этой победе, Monte прошли в четвертьфинал CCT Season 2 EU Series 5.

Напомним, в турнире также принимает участие команда киберспортивной организации, владельцем которой является игрок сборной Украины Александр Зинченко. Речь идет о Passion UA. Украинский коллектив сыграет свой матч в рамках 1/8 в пятницу, 14-го июня. Соперником команды защитника лондонского "Арсенала" выступит 3DMAX.

Запись поединка между Monte и Zero Tenacity

По теме
yellow-arrow
NaVi вышли в полуфинал BLAST Spring Final 2024
yellow-arrow
NaVi и Monte сохранили свои места в обновленном рейтинге HLTV
yellow-arrow
NaVi гарантировали себе место в плей-офф BLAST Spring Final
киберспорт Monte Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости