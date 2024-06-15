NaVi начали с победы квалификацию к The International

В первой половине состоится самый престижный турнир по дисциплине Dota 2 - The International. Очередной чемпионат мира по Dota 2 пройдет в столице Дании - Копенгагене.

14-го июня команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в квалификации на TI для Восточной Европы - Eastern Europe Closed Qualifier.

Первым соперником "рожденных побеждать" был белорусский коллектив Nemiga Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NaVi - со счетом 2:0.

Запись поединка между NaVi и Nemiga Gaming