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NaVi начали с победы квалификацию к The International

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"Рожденные побеждать" уверенно одолели белорусский коллектив Nemiga

NaVi начали с победы квалификацию к The International

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В первой половине состоится самый престижный турнир по дисциплине Dota 2 - The International. Очередной чемпионат мира по Dota 2 пройдет в столице Дании - Копенгагене.

14-го июня команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в квалификации на TI для Восточной Европы - Eastern Europe Closed Qualifier.

Первым соперником "рожденных побеждать" был белорусский коллектив Nemiga Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NaVi - со счетом 2:0.

Запись поединка между NaVi и Nemiga Gaming

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киберспорт Natus Vincere
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