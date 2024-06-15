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Игрок NaVi jL: Я потерял мотивацию после победы на мейджоре

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Победа на PGL Major Copenhagen 2024 и звание MVP по сути были вершиной для литовца

Игрок NaVi jL: Я потерял мотивацию после победы на мейджоре

HLTV

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Литовский игрок команды украинской киберспортивной организации NaVi Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями о своем состоянии после победы на PGL Major Copenhagen 2024.

"Честно говоря, я потерял мотивацию после победы на мэйджоре. Я - молодой игрок, единственной целью которого была победа на мэйджоре. И мы это сделали.

Я получил звание MVP того турнира, поэтому у меня не осталось других целей, кроме как играть в качественный CS. Однако, мне этого было недостаточно.

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После поражений на IEM Dallas и EPL я снова хочу побеждать, убивать оппонентов и доминировать. Я считаю, что именно в этом моя мотивация на данный момент", - рассказал Юстинас.

Напомним, PGL Major Copenhagen 2024 - первый мейджор в истории CS2. Этот титул для "рожденных побеждать" принесла победа над FaZe Clan в финале того турнира. А сам 24-летний Лекавичус был признан лучшим игроком ивента в Дании.

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Источник:
HLTV
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