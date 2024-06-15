Игрок NaVi jL: Я потерял мотивацию после победы на мейджоре

Литовский игрок команды украинской киберспортивной организации NaVi Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями о своем состоянии после победы на PGL Major Copenhagen 2024.

"Честно говоря, я потерял мотивацию после победы на мэйджоре. Я - молодой игрок, единственной целью которого была победа на мэйджоре. И мы это сделали.

Я получил звание MVP того турнира, поэтому у меня не осталось других целей, кроме как играть в качественный CS. Однако, мне этого было недостаточно.