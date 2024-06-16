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NaVi переиграли россиян и вышли в гранд-финал BLAST Spring Final 2024

Counter-Strike

В решающем матче "рожденные побеждать" снова сыграют против российского коллектива

NaVi переиграли россиян и вышли в гранд-финал BLAST Spring Final 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 12-го по 16- июня проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Spring Final 2024. Команды на арене в Лондоне ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

15-го июня украинская команда Natus Vincere в полуфинале турнира встречалась с российским коллективом Virtus.pro. "Рожденным побеждать" понадобилось две карты чтобы переехать "медведей". В итоге, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) одержала уверенную победу со счетом 2-0:

  • Anubis - 13:5,
  • Mirage - 13:9.

Таким образом, NaVi вышли в гранд-финал ивента, где сыграют против еще одной российской команды - Team Spirit. Решающий матч BLAST Spring Final 2024 состоится 16-го июня в 17:00.

Лучшие моменты поединка между Natus Vincere и Virtus.pro

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