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NaVi завоевали серебро BLAST Spring Final 2024
Уступили в гранд-финале для Team Spirit
telegram @natus_vincere_official
В период с 12-го по 16- июня проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Spring Final 2024. На арене в Лондоне 8 коллективов боролись за 425 тысяч долларов.
Сегодня состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались украинская команда Natus Vincere с российским коллективом Team Spirit. Решающая встреча турнира проходила в формате "Best of 5". К сожалению, Алекси "Aleksib" Виролайнен и компания сумели взять лишь одну карту и уступили с общим счетом 1:3.
Таким образом, "рождённые побеждать" стали серебряным призёром BLAST Spring Final и заработали 85 тысяч долларов, и 2,200 зачётных баллов в системе BLAST.
Это первое и единственное поражение NaVi за весь турнир. В стадию 1/2 команда украинской киберспортивной организации отобралась по итогам группового этапа, а в самом полуфинале обыграла других россиян - Virtus.pro (2:0).
Лучшие момента гранд-финала BLAST Spring Final 2024
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