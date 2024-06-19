Из Киева в Лондон. Как NAVI вместе с фанатами боролись за путевку в гранд-финал BLAST Spring Final 2024

В минувший уик-энд украинская команда Natus Vincere заканчивала киберспортивный сезон. Речь идет о топовом турнире уровня S-Tier по дисциплине CS2 — BLAST Spring Final 2024. Групповой этап ивента в Лондоне "Рожденные Побеждать" прошли очень уверенно и отобрались сразу в полуфинал, где в субботу встречались с россиянами из Virtus.pro.

По поводу этого руководство Natus Vincere совместно с лицензионным букмекером GGBET организовывали несколько ивентов: для представителей СМИ и непосредственно самих фанатов украинской команды. Журналисты имели уникальную возможность напрямую пообщаться с генеральным директором NAVI и увидеть главный офис украинской киберспортивной организации. Всегда интересно посмотреть за разными подходами, особенно в сравнении с футбольными клубами. Особенно, если учитывать то, как и сказал сам Евгений Золотарев, киберспорт — это наполовину о спорте, а на остальные 50% — об умении создать развлекательный контент для зрителей.

Первым посетителей логова NAVI встречает огромный стенд с разнообразными титулами из разных дисциплин. Кстати, там был и кубок с первого мейджора в истории CS2, который NAVI завоевали в начале апреля в столице Дании — Копенгагене. Напомним, тогда ростер Алекси "Aleksib" Виролайнена в гранд-финале переиграл FaZe Clan — 2:1. Этот триумф принес не только радость фанам по всему миру, но и самим "Рожденным Побеждать" 500 тысяч долларов призовых. Кстати, 5 миллионов гривен из которых клуб пожертвовал на закупку беспилотных установок для ВСУ.

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Однако, меня как фаната Dota 2, больше всего интересовал знаменитый Aegis, который NAVI в легендарном составе с Даниилом "Dendi" Ишутиным завоевали в далеком 2011-м году в Кельне. Даже удалось прикоснуться, только тссс.

В общем, в офисе NAVI, совершенно ожидаемо, все напоминает о самих NAVI. Все говорит о том, что ты находишься в центре управления одной из самых успешных организаций в истории киберспорта. Повсюду вас встречает стильно оформленная клубная символика. Рядом с кабинетом СЕО находится игровая комната, где в реальном времени тренировался молодежный состав NAVI Junior по Dota 2. А на самом рабочем месте Евгения Золотарева также можно увидеть игровые девайсы. Импонирует, когда руководство тоже вовлечено и интересуется непосредственным процессом, а не находится где-то высоко и занимается менеджерскими серьезными делами.

Разговор с генеральным директором длился практически час. Размышляли о роли киберспорта в жизни страны, международном векторе клуба и потенциале новых дисциплин. Однако, было много и конкретных вопросов о делах насущных. В частности, о судьбе лучшего игрока в истории CS:GO — Александра "s1mple" Костылева (прим. — который с октября прошлого календарного года находится в инактиве Natus Vincere) и последних результатах NAVI на поприще Dota 2. Вашему вниманию представляем фрагмент разговора.

— Хочется начать сразу с легенды NAVI. У клуба сейчас есть в некотором смысле хорошая головная боль в виде Александра "s1mple" Костылева. Рассматривает ли организация на данный момент потенциальный полноценный трансфер его в другой клуб? Если не рассматривает, то возможно ли возвращение украинского снайпера в основной ростер? Поскольку мы понимаем величину имени s1mple, потому что даже если он не будет играть, он все равно добавляет медийного престижа клубу.

— Мы не можем знать, что произойдет в будущем. Мы рассматриваем все варианты, но это зависит не только от нас. Это зависит от внешних запросов и желаний самого игрока. Сейчас выглядит так, что он немотивирован, в целом, играть. Возможно, и именно поэтому он до сих пор находится в статусе запасного.

— В индивидуальном уровне игры Александра никто не сомневается. Но можно сказать, что эта команда NAVI уже совершенно другая, и он не является ее составляющей?

— Ничего в нашей индустрии нельзя исключать. Мы не знаем, как сложатся события. Мы не знаем, как будут складываться дела у нашего текущего состава. Мы не знаем, какая будет мотивация у самого Александра. И будет ли она вообще... Появится ли у него мотивация снова гриндить и много играть, чтобы вернуться на свой привычный уровень.

— Теперь к Dota 2. Мы видели легендарный Aegis с первого The International. Когда мы сможем увидеть следующий подобный титул, ведь NAVI уже давно не побеждали на крупных турнирах? Есть ли определенная глобальная стратегия и понимание, почему так произошло, и как вернуть прошлый уровень достижений "Рожденных Побеждать" в этой дисциплине?

— Мы немного инвестировали в эту дисциплину в последние годы. Как с финансовой точки зрения, так и других ресурсов. Потому что в этой дисциплине не было механизма возврата этих инвестиций, не было нормальных монетизационных моделей. То есть, в доте невозможно было возвращать свои вложенные деньги. А сейчас за счет того, что Dota 2 добавилась в перечень турниров в Саудовской Аравии, она становится очень важной в экосистеме. И в принципе, не в последнюю очередь из-за этого мы стали больше инвестировать в эту игру. И сейчас у нас есть два состава, один из которых работает на перспективу. Речь идет о составе NAVI Junior (прим. — именно они проводили вышеупомянутую тренировку), где четыре украинца и один казах. Это наша такая инвестиция на будущее. И есть основа, которая пока не побеждает на турнирах, но хотя бы начала отбираться на крупные ивенты.

— По вашему мнению, почему произошел такой определенный спад интереса к Dota 2 среди молодых игроков. Причиной стала текущая политика Valve (прим. — американская компания-разработчик и издатель игры) или что-то другое?

— В этой игре сейчас все тренды негативные. Если бы ее сейчас не добавили в клубный чемпионат мира, то она, пожалуй, и умерла бы. Учитывая то, что она сейчас приносит баллы в зачет EWC (прим. — клубный чемпионат мира), то это искусственно поддерживает к ней интерес. Однако, с точки зрения именно работы издателя над игрой — то да, я считаю, что они делают все для того, чтобы игра умирала.

— А почему так происходит? Она же была очень популярна в свое время была, как вы думаете?

— Компания Valve очень закрытая, и что-то утверждать точно мне очень сложно. Однако точно могу сказать, что над CS и Dota 2 работают совершенно разные команды, и как следствие, мы имеем неодинаковые результаты.

А уже вечером NAVI и GGBET приглашали всех желающих болельщиков присоединиться к просмотру самого полуфинала BLAST Spring Final 2024. Люди в футболках своего любимого клуба, кричалки, атрибутика и круг единомышленников. Атмосфера была на уровне, ничего не скажешь. Очень круто, что даже в такие бурные и сложные для Украины времена NAVI организовывают такие ивенты. Организация же самого мероприятия также приятно поразила. Активности и прямые включения с трансляции только подогревали интерес к поединку. При такой поддержке киберспортсмены просто не имели права ошибиться в Лондоне.

И вот наступило само начало встречи. Первая карта — не самый популярный для текущего ростера Anubis. "Рожденные Побеждать" огненно стартовали и уже не отпустили россиян из Virtus.pro. 13:5 — тотальное уничтожение. К сожалению, из-за комендантского часа вторую карту пришлось досматривать уже по дороге домой, эх. Но и тут Игорь "w0nderful" Жданов и компания не разочаровали, и довели дело до закономерного результата — 13:9 на Mirage и путевка в гранд-финал .

Классно проведенное время, однозначно. Всегда приятно, когда клуб думает о фанатах и понимает, что это все просто невозможно и не имеет смысла без людей, которые смотрят за матчами своей команды. Особенно, когда все работает в унисон, и благодаря этому симбиоз работы персонала и самих игроков приносит победы и результаты. Это на заметку многим футбольным клубам, которые считают, что на первом месте всегда стоит исключительно спортивная составляющая, и болельщики по умолчанию должны интересоваться жизнью команды. Без развития одного компонента невозможен и успех системы в целом.

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