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Благодаря победе над NaVi. Team Spirit возглавили мировой рейтинг HLTV

Counter-Strike
Обновлено

"Рожденные побеждать" же снова поднялись в топ-5

Благодаря победе над NaVi. Team Spirit возглавили мировой рейтинг HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на одну позицию в списке. Таким образом, сейчас коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) расположился в пятерке лучших.

В свою очередь другая украинская команда Monte выпала из топ-30. В частности, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) занимает 31-ю строчку.

Новым лидером же рейтинга стала Team Spirit, благодаря победе на BLAST Spring Final 2024. В гранд-финале турнира, который проходил в Лондоне, "спириты" переиграли именно вышеупомянутых NaVi.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Team Spirit - 997 баллов
  • 2. Vitality - 920
  • 3. MOUZ - 889
  • 4. Faze - 798
  • 5. NAVI - 741
  • 6. G2 - 572
  • 7. Virtus.pro - 394
  • 8. Astralis - 381
  • 9. Complexity - 333
  • 10. Heroic - 288

***

  • 31. Monte
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Источник:
HLTV
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