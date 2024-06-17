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Благодаря победе над NaVi. Team Spirit возглавили мировой рейтинг HLTV
"Рожденные побеждать" же снова поднялись в топ-5
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на одну позицию в списке. Таким образом, сейчас коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) расположился в пятерке лучших.
В свою очередь другая украинская команда Monte выпала из топ-30. В частности, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) занимает 31-ю строчку.
Новым лидером же рейтинга стала Team Spirit, благодаря победе на BLAST Spring Final 2024. В
Рейтинг HLTV:
- 1. Team Spirit - 997 баллов
- 2. Vitality - 920
- 3. MOUZ - 889
- 4. Faze - 798
- 5. NAVI - 741
- 6. G2 - 572
- 7. Virtus.pro - 394
- 8. Astralis - 381
- 9. Complexity - 333
- 10. Heroic - 288
***
- 31. Monte
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