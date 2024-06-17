Благодаря победе над NaVi. Team Spirit возглавили мировой рейтинг HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась на одну позицию в списке. Таким образом, сейчас коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) расположился в пятерке лучших.

В свою очередь другая украинская команда Monte выпала из топ-30. В частности, команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) занимает 31-ю строчку.

Новым лидером же рейтинга стала Team Spirit, благодаря победе на BLAST Spring Final 2024. В гранд-финале турнира , который проходил в Лондоне, "спириты" переиграли именно вышеупомянутых NaVi.

Рейтинг HLTV:

1. Team Spirit - 997 баллов

2. Vitality - 920

3. MOUZ - 889

4. Faze - 798

5. NAVI - 741

6. G2 - 572

7. Virtus.pro - 394

8. Astralis - 381

9. Complexity - 333

10. Heroic - 288

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