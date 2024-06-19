Коуч NaVi: Финал на BLAST Premier Spring Final - это очень хорошо для нас

Главный тренер украинской киберспортивной команды Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями после проигранного гранд-финала BLAST Premier Spring Final 2024 . В Лондоне "рожденные побеждать" уступили для Team Spirit.

- Я бы хотел спросить о пиках сейчас. Почему, например, вы пикнули Dust?

- Пять карт, нет разницы, что пикать. Пять карт, мы можем пикать что угодно. Dust2 мы выиграли два раза, это нормальная карта для нас.

- Если посмотреть на статистику Spirit, они сильно играют, у них высокий винрейт почти на всех мапах, вам не было разницы, что пикать? Глобально, так сказать.

- Нет, Dust2 - это наша карта, нам надо что-то пикать.

- По микромоментам, как вы думаете, их aim был лучше в этом конкретном матче, чем ваш?

- Я еще не видел игру, поэтому не знаю, но, вообще, мы ошибались, очень плохо контролировали ситуацию на карте. Не хватает опыта.

- Если оценивать этот сезон, у вас есть одна победа на мэйджорах и несколько поражений в полуфинале и сегодня в финале. Как вы бы оценили этот результат?

- Думаю, нормально. Финал на этом турнире - это очень хорошо для нас. Мы показали, что можем обыгрывать сильные команды. Была уверенная победа над Virtus.pro, над Astralis довольно таки уверенная. Поэтому не все хорошо, но и не все плохо.

- Если говорить об игроках, можно кого-то выделить по этому финалу?

- Все старались. Я не могу сказать, что кто-то играл лучше всех. Все старались, у всех были хорошие моменты, у всех были плохие моменты. Поэтому где-то все ровно.

- Если брать в целом, команде не хватило того уровня, чтобы победить Spirit на данном этапе?

- Ну, не знаю. Возможно, bo5 мешало, потому что надо было подготовить много карт. Мы, например, готовились вчера к матчу 4.5 часа. Сегодня такое расписание, что у нас было только 2 часа, потому что мы закончили поздно вечером. И сразу в час надо быть здесь, на арене.

- То есть не хватало времени?

- Стопроцентно не хватало времени. Но все равно все идеи, которые мы придумали, они были реализованы не на 100% и с недостатком.

- То есть стратбук, который вы подготовили вместе, он был не полностью доработан?

- Мы его реализовали в игре с ошибками. Не очень ровно все было. Где-то кто-то забывал что-то.

- Это вопрос опыта?

- Опыт да, но все равно, было 5 карт, а это очень много информации. Надо делать все четко, быть на шаг впереди. И это было трудно делать.

- У нас сейчас будет перерыв, у вас будет время, чтобы проанализировать все. Что дальше для NaVi?

- Сейчас отпуск, а потом собираемся на буткемп в июле.

- И Кельн, да?

- Нет, у нас Саудовская Аравия, потом BLAST, Копенгаген, потом Кельн.

- И этот ростер, на данном этапе это те 5 игроков, которые сегодня играли финал?

- Да, я думаю, да.