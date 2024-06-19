Украинец r1nkle получил награду EVP за выступление на Yalla Compass 2024

Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги Yalla Compass 2024. Этот турнир проходил в период с 5-го по 9-е июня в столице ОАЭ.

Украинский игрок Ninjas in Pyjamas Артем "r1nkle" Мороз получил награду EVP за свое выступление на этом ивенте. Его команда стала серебряным призером , проиграв в гранд-финале монгольскому коллективу The Mongolz. Общий рейтинг 19-летнего киберспортсмена составил 1,24 балла.

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