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Украинец r1nkle получил награду EVP за выступление на Yalla Compass 2024

Counter-Strike

Также стала известна символическая сборная турнира

Украинец r1nkle получил награду EVP за выступление на Yalla Compass 2024

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги Yalla Compass 2024. Этот турнир проходил в период с 5-го по 9-е июня в столице ОАЭ.

Украинский игрок Ninjas in Pyjamas Артем "r1nkle" Мороз получил награду EVP за свое выступление на этом ивенте. Его команда стала серебряным призером, проиграв в гранд-финале монгольскому коллективу The Mongolz. Общий рейтинг 19-летнего киберспортсмена составил 1,24 балла.

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Украинец r1nkle получил награду EVP за выступление на Yalla Compass 2024 - изображение 1

К тому же HLTV опубликовал символическую сборную турнира в Абу-Даби. В эту команду вошли bLitz, 910, Senzu, mzinho (все из The Mongolz) и KSCERATO (FURIA Esports).

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Источник:
HLTV
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