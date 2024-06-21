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Киберспортивная команда Зинченко заработала 10 тысяч долларов за первую часть сезона
Безоговорочным лидером среди украинских команд являются NAVI
HLTV
На днях закончилась первая половина киберспортивного сезона 2024-го календарного года, которая ознаменовалась завершением BLAST Spring Final 2024 в Лондоне и
Киберспортивный портал Players (статистические данные взяты из Esports Charts и Liquipedia) составил топ украинских команд по дисциплине CS2, которые заработали больше всего призовых за этот период. Лидером рейтинга, ожидаемо, стали именно "Рожденные Побеждать" - с января до середины июня Natus Vincere заработали в качестве призовых на ивентах 660 тысяч долларов. Примечательно, что наибольшую сумму для NAVI принес триумф на
Интересно, что команда украинской организации B8 практически догнала Monte, которые в этом году ощутимо просели по уровню достижений. Разница между этими коллективами в контексте призовых составила всего 500 долларов.
Четвертое же место в списке отошло команде Passion UA, владельцем которой является игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко - 12,5 тысяч долларов. А пятой стала команда kONO.ECF - 10 тысяч долларов.
В свою очередь замкнул рейтинг украинский коллектив FAVBET Team - всего 750 долларов.
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