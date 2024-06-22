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Менеджер NiP опроверг слухи об уходе украинца r1nkle из команды

Counter-Strike

В шведской организации довольны игрой Артема Мороза

Менеджер NiP опроверг слухи об уходе украинца r1nkle из команды

HLTV

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Один из менеджеров шведской команды Ninjas In Pyjamas Эрик Вендел прокомментировал информацию о возможном трансфере Артема "r1nkle" Мороза в другой клуб.

"Он не хочет никуда уходить, он любит свою команду. И конечно, мы хотим его сохранить.

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Нечего комментировать, кроме того, что мы подписали одну из больших надежд на поприще CS. Сейчас есть много команд, которые присматриваются к нему, но он принадлежит Ninjas In Pyjamas", - рассказал Вендел.

Напомним, ранее были слухи об интересе к 19-летнему украинскому снайперу со стороны Team Liquid.

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Источник:
dust2.se
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