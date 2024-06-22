Менеджер NiP опроверг слухи об уходе украинца r1nkle из команды

Один из менеджеров шведской команды Ninjas In Pyjamas Эрик Вендел прокомментировал информацию о возможном трансфере Артема "r1nkle" Мороза в другой клуб.

"Он не хочет никуда уходить, он любит свою команду. И конечно, мы хотим его сохранить.

Читайте также Украинец r1nkle получил награду EVP за выступление на Yalla Compass 2024

Нечего комментировать, кроме того, что мы подписали одну из больших надежд на поприще CS. Сейчас есть много команд, которые присматриваются к нему, но он принадлежит Ninjas In Pyjamas", - рассказал Вендел.

Напомним, ранее были слухи об интересе к 19-летнему украинскому снайперу со стороны Team Liquid.