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Игрок из команды Зинченко возглавил рейтинг лучших украинцев в сезоне
Представитель NAVI только на 6-м месте
Фото з відкритих джерел
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги сезона в дисциплине CS2. В частности, стал известен рейтинг украинских игроков с лучшей статистикой.
Лидером в данном списке стал представитель Passion UA (прим. - владельцем этой команды является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко) - 17-летний Никита "jackasmo" Скиба. Его общий балл составил 1,25.
В топ-5 также попали два представителя других украинских команд - Monte и B8.
Примечательно, что снайпер NAVI Игорь "w0nderful" Жданов занял лишь 6-ю позицию
ТОП-5 украинских игроков в CS2 по версии HLTV:
- 1. jackasmo (Passion UA) - 1,25
- 2. DemQQ (Monte) - 1,15
- 3. headtr1ck (B8) - 1,15
- 4. npl (B8) - 1,15
- 5. woro2k (Monte) - 1,15
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