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Игрок из команды Зинченко возглавил рейтинг лучших украинцев в сезоне

Counter-Strike

Представитель NAVI только на 6-м месте

Игрок из команды Зинченко возглавил рейтинг лучших украинцев в сезоне

Фото з відкритих джерел

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Киберспортивный портал HLTV подводит итоги сезона в дисциплине CS2. В частности, стал известен рейтинг украинских игроков с лучшей статистикой.

Лидером в данном списке стал представитель Passion UA (прим. - владельцем этой команды является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко) - 17-летний Никита "jackasmo" Скиба. Его общий балл составил 1,25.

В топ-5 также попали два представителя других украинских команд - Monte и B8.

Примечательно, что снайпер NAVI Игорь "w0nderful" Жданов занял лишь 6-ю позицию

ТОП-5 украинских игроков в CS2 по версии HLTV:

  • 1. jackasmo (Passion UA) - 1,25
  • 2. DemQQ (Monte) - 1,15
  • 3. headtr1ck (B8) - 1,15
  • 4. npl (B8) - 1,15
  • 5. woro2k (Monte) - 1,15
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Источник:
ШТАБ CS2
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