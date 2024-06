Команда организации Коноплянки получила прямое приглашение на United 21 Season 17

В период с 22-июня по 9-е июля пройдет онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - United 21 Season 17. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Организатор ивента сообщил, что прямое приглашение получили сразу три украинские команды. Речь идет о таких коллективах: kONO.ECF, Rosomaha и L&G.

Напомним, kONO.ECF - это команда, владельцем которой является известный бывший украинский футболист Евгений Коноплянка. В состав этой команды входят 5 украинских киберспортсменов:

Ladies and gentlemen, we are excited to announce the next season of the United21 main division!



Meet our participants!



???? 22.06.2024 - 09.07.2024

???? 10000$

